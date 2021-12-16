علي التكبالي: وصول النواب لتركيا وأردوغان مترنح

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وصف عضو مجلس النواب علي التكبالي في تغريدة له على تويتر زيارة وفد البرلمان لتركيا أمس الأربعاء قائلا إن وصولهم كان مترنحا.

وقال التكبالي في تغريدته إن ‏الذين ذهبوا لملاقاة إردوغان وصلوه وهو يترنح. للأسف بعض أعضاء مجلس النواب انتهازيون لدرجة مخجلة. لن يفيدكم الرجل المريض في شيء”.

والتقى رئيس مجلس النواب المُكلف” فوزي النويري ” والوفد المرافق له الرئيس التركي ” رجب اردوغان ” أمس الأربعاء بالعاصمة التركية أنقرة .

في حين جرى اللقاء المغلق في المجمع الرئاسي، واستغرق ساعة واحدة.

حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيز التعاون المُشترك على كافة الأصعدة بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي .

كما تناول اللقاء الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة

في حين تناول اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

في حين ضم الوفد الليبي بحسب الموقع الرسمي للمجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري.

كما ضم اللقاء رئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي. والأعضاء سالم قنان، وبدر النحيب، وادريس المغربي، وزياد دغيم.

وحضر اللقاء رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن .

من جانب أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز عدة لقاءات خلال زيارتها إلى مصراتة. من ضمنها لقاء مع عدد من القيادات العسكرية وممثلي المجتمع المدني بالمدينة.