لبناني يصطاد “تونة” ويهبها للمحتاجين

أخبار ليبيا 24

اصطاد الغواص اللبناني، جورج فيليب السكاف، المعروف بلقب “GP”، سمكة تونة عملاقة من نوع “بلوفن”، ثم أهداها لمؤسسة خيرية تقدم وجبات مجانية للمحتاجين في بيروت.

وتمكن السكاف من الإمساك بسمكته على عمق حوالي 15 مترا تحت سطح الماء، قبالة صخرة الروشة في منطقة رأس بيروت الصخرية، فيما بلغ وزنها 132 كيلوغراما.

خطوة إنسانية

وفي خطوة إنسانية وسط أزمة اقتصادية خانقة، بلغ فيها سعر كيلو السمك الطازج أرقاما فلكية تزيد على 300 ألف ليرة للكيلو الواحد، أهدى الغواص سمكة التونة الضخمة إلى جمعية خيرية.

تاجر أقمشة وهوايته الغوص

وبحسب سكاي نيوز عربية السكاف يعمل في تجارة الأقمشة في بيروت وهوايته الغوص وصيد السمك والعناية بالبيئة البحرية.

وقال: “أنا أغوص مع الأصدقاء بشكل دوري مقابل صخرة الروشة”.

وتابع: “لاحظت حركة سمكة البلوفن على عمق عدة أمتار.

“فغطست باتجاهها وأطلقت عليها السهم من بندقية الصيد تحت الماء فأصبتها، واستمرت في المقاومة لأكثر من ساعة”.

رقم قياسي جديد

وأضاف: “تمكنت من سحبها إلى سطح الماء ونقلتها بالقارب إلى ميناء الصيادين حيث صورتها ووزنتها”.

وقال: “قررت أن أهديها لإحدى الجمعيات الخيرية التي توزع وجبات يومية على المستحقين في بيروت”.

وأضاف: “فوجئت بالسمكة وبحجمها تحت الماء، وسجلت بصيدها رقما قياسيا كان مسجلا باسم أحد الصيادين”.