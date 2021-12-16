رمضان يثير الجدل .. رجل دين شيعي  يصفه بـ “المخنث الخبيث”

أخبار ليبيا 24

دعت نقابة المهن الموسيقية في مصر، نقابة المهن التمثيلية بالإسراع في التحقيق مع الفنان “محمد رمضان”.

خطاب نقابة الموسيقيين تضمن المخالفات التي وردت ضد الفنان “محمد رمضان”، وأبرزها خلع ملابسه على المسرح في أثناء إحياء الحفلات .. بالإضافة إلى أسلوبه الاستفزازي من خلال التقاط صور بداخل الطائرة وغيرها، وهو واضع حذائه في وجه الجمهور.

وكان الفنان المصري “هاني شاكر” نقيب الموسيقيين، طالب بإحالة رمضان للتحقيق، وبعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر.

بدورها، أكدت مصادر إعلام مصرية أن “الفنان محمد رمضان موقوف عن إحياء الحفلات في مصر، لحين التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية (..) باعتبارها الجهة المسؤولة عن التحقيق معه”.

وذكر نقيب الموسيقيين “هاني شاكر” خلال صالون ثقافي بقصر السينما أنه “بناء على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد .. وبعد توقيع محمد رمضان بإقرار والتزامه، تبين مخالفته للإقرار هو ومنظم حفله”.

وأكد أن “النقابة لن نمنح تصاريح لمحمد رمضان قبل التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية وخروج نتيجة التحقيق”.

وظهر رمضان في فيديو نشره عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، وظهر عاري الصدر.

ومن جهة أخري، وصف رجل دين شيعي عراقي الفنان الصمري محمد رمضان بـ “المخنث الخبيث” . حيث أن ذلك بسبب حفلة الفنان رمضان التي أقامها في العاصمة بغداد الأسبوع الماضي.

“جعفر الإبراهيمي” وهو رجل دين معروف في العراق قال خلال إحدى خطبه: “واردات حفلة محمد رمضان في بغداد 4.5 مليار دينار عراقي (3.1 مليون دولار تقريبا) .. وهذه الأموال التي صرفت على مخنث داعر أسود خبيث، تشكل انتكاسة يجب ألا تمر بسلام”.

من جهته، رد “محمد رمضان” عليه مرفقا الفيديو قائلا: “كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله” .. مضيفا “عموما، أنا مسامح حبا واحتراما للشعب العراقي، وكل الاحترام والتقدير لكل الأديان والطوائف”.

يذكر أن الحفل الذي أقامه محمد رمضان في بغداد، أثار جدلا واسعا، وطالبت بعض الأطراف بمنعه ومحاسبة مستضيفيه.