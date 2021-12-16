رغم تشتته.. الإرهاب داء عضال ينخر جسد القارة السمراء

أخبار ليبيا 24

رغم إعلان الجيش النيجيري في أكثر من مناسبة قضائه على إرهابيين بين الفينة والأخرى إلا أن التنظيمات الإرهابية لا زات كالداء العضال الذي ينخر جسد القارة السمراء.

فلم يمر وقت طويل عن إعلان الجيش النيجيري في منتصف نوفمبر الماضي القضاء على أكثر من 90 عنصرا في تنظيمي “داعش” و”بوكو حرام” بشمال شرقي نيجيريا، حتى ظهر الإرهاب من جديد في 14 ديسمبر الجاري.

هجوم انتحاري بسيارة مفخخة

التنظيمات الإرهابية رغم تأكيد الجيش في أكثر من مناسبة بأنها أصبحت ضعيفة إلا أن بوكو حرام ظهر من جديد في ولاية بورنو الواقعة شمال شرقي نيجريا حين نشر صورا زعم أنها لهجوم شنه على الجيش النيجيري.

ووفقا لتلك المزاعم فقد دمرت مركبات عسكرية زاعمين أنهم قتلوا جنودا نيجيريين، بعد أن هاجم انتحاري قافلة عسكرية عبر سيارة محملة بالمتفجرات، كما أفادت تقارير عن مقتل 33 جنديا منذ يناير 2021.

رغم تشتته.. لا زال الإرهاب يشكل خطرا

تلك الهجمات جاءت بعد عدة تقارير نيجيرية رسمية أكدت أن الجيش في البلد الأفريقي المكتظ بالسكان هزم إلى حد كبير التنظيمات الإرهابية مقللا من شأن الخسائر في صفوفه.

بالرغم من تشتت تنظيم بوكو حرام في نيجريا وفق تصريحات وتقارير رسمية إلا أن التنظيم لا زال يشكل خطرا ولم ينفك الجيش النيجيري من شن الهجمات ضده إلا أن التنظيم يظهر في هجمات منفردة للإعلان عن وجوده.

بوكو حرام الذي تنامى في القارة السمراء مستغلا الأوضاع الأمنية الهشة عبر جمع التبرعات والحصول على مصادر تمويله بطرق غير شرعية أصبح ضعيفا لكنه لم ينتهي بشكل نهائي.

الإرهاب يُنهي الدولة ليجد مرتعا مناسبا

بوكو حرام يسعى إلى إنهاء أي وجود عسكري وشرطي في نيجيريا حتى يجد المرتع المناسب لتنفيذ أفكاره المتطرفة التي كلها موت ودماء وقطع رؤوس ونهب وسلب وأشلاء.

ألا أن الجيش النيجيري ورغم تسجيل بعض الخسائر في صفوفه من حين إلى آخر إلا أنه ما زال مستمر في معركة إنهاء التنظيم الإرهابي الذي سيأتي يوم وتتكسر طموحاته المتطرفة أمام صلابة وقوة الجيش، لأن نهاية من ينظم إلى الجماعات الإرهابية إما الموت الزؤام أو التيه في الصحاري والوديان.