ثابت يسلم أوراق اعتماده مندوبا دائما لليبيا بالجامعة العربية لأبو الغيط

أخبار ليبيا24

سلّم، مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، اليوم الخميس، أوراق اعتماده إلى الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط. وذلك بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

يأتي ذلك بعد أن تم تكليفه من قبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في الساحة الليبية وآلية دعم الجامعة للوضع الراهن.

وكان ثابت قد أدى اليمين القانونية الأربعاء أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مندوب ليبيا الدائم لدى المنظمة.

وأكد خلال مراسم أدائه اليمين بالعمل على تمثيل ليبيا أمام جامعة الدول العربية أفضل تمثيل، كما أكد حرصه على تطوير علاقات ليبيا مع الدول العربية.