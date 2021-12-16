تكتل فزان النيابي يؤكد انحراف رئاسة مجلس النواب

أخبارليبيا24_متابعات

أكد تكتل فزان النيابي في بيانا نشره أمس بشأن زيارات وفد مجلس النواب لتركيا بدون موافقة المجلس. مؤكدا أنه يتابع الانحراف الكبير لرئاسة مجلس النواب وبعث وفود بدون الرجوع للمجلس وفق المادة 209 من القانون رقم 4 لسنة 2014.

في حين نص البيان جاء : “حفاظا على السيادة الليبية المعتدى عليها من الدولة التركية الغازية بقوات أجنبية. أتت باتفاق باطل لم يصادق عليه مجلس النواب وفق الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي. ضاربة بعرض الحائط قرار مجلس النواب في جلسة 4 يناير 2020 بقطع العلاقات مع دولة تركيا الغازية. ورئيسها المجرم الذي قتل أبناء ليبيا واغتصب أرضها واستباح حرمتها وسب وشتم مؤسساتها وقيادتها ومزال يحيك المؤامرات عليها”.

وأوضح “هذا المجرم يصرح أمام الإعلام بأنها إرث للدولة العثمانية ذات الصيت السيئ من جهل وتخلف ومجازر ضد الإنسانية.

وأكد البيان معاناة الشعب الليبي طيلة فترة احتلالهم لليبيا في حين تنازلت عنها للفاشست الطليان مقابل مصالحهم وتركوا الشعب الليبي يواجه مصيره”.

وتابع “ما زالت تعمل تركيا الغازية على التدخل في شؤوننا الداخلية وتنفيذ مخططات التقسيم والعمل على إثارة القلاقل للحيلولة دون وصول بلادنا إلى الأمن والاستقرار والتنمية.

في حين طالب بتغير هذه الرئاسة البائسة والمحافظة على ما تبقى من سيادة وكرامة لهذا البلد. وأن يتم تنفيذ الاتفاق الأخلاقي بتولي عضو من فزان رئاسة مجلس النواب. فهذا الوطن نحن فيه شركاء ولسنا أتباع لأحد من أصحاب المشاريع الخارجية