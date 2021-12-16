تفاصيل اللقاءات التي أجرتها وليامز في مصراتة

أخبار ليبيا24

أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عدة لقاءات خلال زيارتها إلى مصراتة من ضمنها لقاء مع عدد من القيادات العسكرية وممثلي المجتمع المدني بالمدينة.

وليامز تلتقي بقيادات عسكرية في مصراتة

وقال وليامز، اليوم الأربعاء، إنها أجرت لقاءً في مصراتة مع مجموعة من القيادات العسكرية وأمراء الكتائب المسلحة. ولفتت إلى أن اللقاء كان لافتًا إذ تميزت المداخلات بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية.

وأوضحت، أنها ناقشت العملية الانتخابية وسبل تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بناءً على الاجتماع الأخير بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري وكذلك الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5).

لقاء مع ممثلي المجتمع المدني

وحول لقائها مع ممثلين عن المجتمع المدني والمكونات النسائية، قالت وليامز إن اللقاء كان فرصة جيدة للاستماع مباشرة إلى آرائهم ومخاوفهم وتلقي مقترحاتهم.

وأضافت، أنها شددت على أنه لا يمكن أن يكون مسار المضي قدمًا قائم على مبدأ غالب ومغلوب. وجاءت زيارة وليامز إلى مصراتة ضمن المشاورات التي تجريها مع الأطراف الليبية، وفق قولها.

اجتماع مع أعضاء بمجلس النواب والدولة

والتقيت وليامز بالمجلس البلدي ومجموعة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن المدينة. وقالت إنهم تبادلوا الآراء حول الوضع السياسي الراهن، بما في ذلك العملية الانتخابية.

وأضافت، أنها شددت على أن الأمم المتحدة تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وذكرت أنها ناقشت كذلك الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية واللامركزية والإدارة الشفافة لموارد ليبيا.

وكانت وليامز قد أجرت العديد من اللقاءات منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس للمباشرة في مهمتها الجديدة كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا.

والتقت وليامز بطرابلس مع رئيس ونائبي المجلس الرئاسي كما التقت بعدد من الوزراء بحكومة الوحدة.

وأوضحت وليامز، ن مهمتها الجديدة في ليبيا هي قيادة المسارات الثلاثة (السياسية والاقتصادية والعسكرية) بالإضافة إلى دعم الانتخابات.

وأعلنت الأمم المتحدة في 07 ديسمبر الجاري تعيين وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. وجاء التعيين بعد تقديم المبعوث الأممي يان كوبيش استقالة في نهاية نوفمبر.