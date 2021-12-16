تعرف على مقترح إحياء ليبيا لنقل السلطات التنفيذية إلى القضاء وإجراء الانتخابات في موعدها

أخبارليبيا24_متابعات

تحصلت أخبار ليبيا 24 على مقترح لتكتل إحياء ليبيا والذي صدر اليوم الخميس بشأن نقل السّلطات التّنفيذيّة إلى القضاء، وإجراء الانتخابات في موعدها لمنع الفراغ التّنفيذي في ليبيا بحلول 24 ديسمبر 2021.

وأشار التكتل إلى أن المقترح يأتي لضمان إجراء الانتخابات الرّئاسيّة في موعدها، وللمنع الفوري لظاهرة تضارب المصالح الواضحة وما صاحبها من فساد ونهب وهدر وتزوير وغشّ.

واقترح تكتل إحياء ليبيا على مجلس الأمن الأممي، والمجتمع الدّولي ومجلس النواب والقوى الفاعلة المؤسسية والسياسية والعسكرية، في كافّة أنحاء ليبيا،عدد من النقاط

وأكد المقترح في أولى نقاطه على إجراء الانتخابات الرّئاسيّة في موعدها 24 ديسمبر 2021، مشيرا إلى أن هذا التّاريخ هو موعدًا لبداية فترة الدعاية الانتخابيّة أو لنشر القائمة النّهائيّة للمترشّحين، إن لم تصدر قبل ذلك.

كما أكد على انتهاء ولاية المجلس الرّئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بانتهاء يوم 23 ديسمبر 2021 عند منتصف اللّيل، وذلك بموجب قرارت البرلمان في جلسة منح الثّقة وجلسة سحب الثّقة،لافتا إلى التّعهدات والتّأكيدات المكتوبة والمرئيّة والمسموعة لأعضاء المجلس الرّئاسي ورئيس الحكومة، والبيانات الترحيبية بجلسة منح الثّقة من قبل مجلس الأمن الأممي، وغيرها من البيانات الدّوليّة.

واقترح التكتل نقل كافة السلطات التنفيذية التي يحملها المجلس الرّئاسي وصلاحيات تسيير الأعمال التي تملكها الحكومة الحالية إلى المجلس الأعلى للقضاء برئاسته وهيكليته الجديدة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2021 واجتماع المجلس الأخير بتاريخ 14 ديسمبر 2021، على أن تكون قرارات المجلس بإجماع أعضائه.

ونص أيضا على إيقاف عمل رئيس الوزراء ونوابه وجميع الوزراء ووزراء الدولة، والاقتصار على تسيير الأعمال بالوكلاء فقط، وكذلك إيقاف عمل جميع الموالين لرئيس الوزراء منعًا لاستمرار تضارب المصالح واستخدام أدوات الدولة للدخول في الانتخابات أو تخريبها.

وبشأن تصرّفات محافظ ليبيا المركزي في أموال الشعب الليبي نص المقترح على إيقافها، بحيث يقتصر الصّرف على المرتبات وضروريّات الحياة ودعم الانتخابات.

كما حثّ المفوّضيّة العليا للانتخابات على الإسراع في حسم القائمة النّهائية للمترشحين وإصدارها في أقرب وقت، لا يتجاوز 24 ديسمبر 2021 بأي حال من الأحوال، وحثّها على تسريع جميع الإجراءات لإقامة الانتخابات في وقتها المحدّد.

كما خول القوى العسكريّة والشّرطية والأمنية في طرابلس بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استلام زمام الأمور وكذلك جميع مقرّات السلطة التنفيذيّة قبيل يوم 24 ديسمبر 2021، منعا لأي فراغ تنفيذي في كيان الدّولة الليبيّة.

وطالب من جميع القوى السياسيّة الوطنية والمجتمعيّة الليبية مساندة هذا المقترح مرحبا بالتّواصل معهم واللقاء بهم للتنسيق بالخصوص.