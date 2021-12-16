تبّون: نأمل أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، تمنياته بأن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية. مشيراً إلى أن بلاده تتفق مع تونس على أن الحل هناك بيد الليبيين وحدهم.

في المقابل، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن هناك تنسيقا كاملا مع الجزائر بالنسبة للوضع في ليبيا.

حل ليبي ليبي

كذلك، أوضح أن “الوضع لن يكون مستقراً في ليبيا إلا إذا كان الحل نابعا من الإرادة الحرة للشعب الليبي والحل لا يكون سوى ليبي-ليبي”.

وكان الرئيس الجزائري وصل أمس الأربعاء إلى تونس، تلبية لدعوة الرئيس التونسي قيس سعيد.

ومن المرتقب أن تستغرق زيارة تبون إلى تونس يومين، حيث كان في استقباله الرئيس التونسي بمطار قرطاج الدولي.

يشار إلى أن الرئاسة الجزائرية أكدت أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز “علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين (..) وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما” .