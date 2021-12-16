بوالخطابية يحذر: الثروة الحيوانية في خطر

أخبارليبيا24- خاص

حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الخميس بأن الثروة الحيوانية في منطقة البطنان في خطر.

وأطلق بوالخطابية استغاثة في تصريحه لـ”أخبارليبيا24″، بأن الثروة الحيوانية في طريقها إلى النفوق بسبب عدم توفر جميع أنواع الأعلاف.

وناشد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ونواب مجلس الوزراء ووزير الزراعة أن نقص الأعلاف أصبح يهدد حياة الثروة الحيوانية بالمنطقة.

وأشار بوالخطابية إلى أن تعداد الثروة الحيوانية يصل لأكثر من 700 ألف من الضأن والماعز والأبقار والأبل .

وأكد رئيس المجلس أن رئيس مجلس الوزراء كان قد وعد المربين في ليبيا بتوفير الأعلاف وإلى الآن لم يصل كيلو جرام واحد من هذه الأعلاف .

ولفت بوالخطابية إلى أن المربيين بمنطقة البطنان ينتظرون وصول الأعلاف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثروة الحيوانية في المنطقة.

وكان مدير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في منطقة البطنان حدوث مفتاح أكد أن آخر تعداد للثروة الحيوانية عام 2019 قد بلغ عدد الأغنام أكثر من نصف مليون رأس.

وأضاف حدوث في تصريح سابق لـ”أخبارليبيا24″ أن عدد الماعز 112 ألف رأس وعدد الأبقار 9000 رأس وعدد الإبل 13 رأس .