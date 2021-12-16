أسوشيتد برس : بوادر فوضى في ليبيا قبيل الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا على الساحة الدولية والعربية، حيث ناقشت آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسط تحذيرات من فوضى عارمة مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية.

ورأت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية أن كل الطرق تؤدي إلى فوضى عارمة في ليبيا مع اقتراب الانتخابات الرئاسة .. والتي تهدف إلى المساعدة في توحيد البلد بعد عقد من الحرب الأهلية. حيث تتزايد الضغوط لتأجيل التصويت المقرر في الأسبوع المقبل لاختيار أول رئيس للبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي.

انتكاسة مزعزعة

وذكرت الوكالة أنه ”يمكن أن يتحول أي من السيناريوهات – سواء إجراء التصويت في موعده أو تأجيله – إلى انتكاسة مزعزعة للاستقرار“. مشيرة إلى أنه ”منذ ما يقرب من عام، كانت الانتخابات الركيزة الأساسية للجهود الدولية لإحلال السلام في الدولة الغنية بالنفط “.

وأضافت أن ”مؤيدي إجراء التصويت يخشون حدوث فراغ خطير إذا لم يتم إجراؤها في الموعد المحدد في 24 الشهر الجاري (..) ولكن المنتقدين يحذرون من أن المضي قدمًا في التصويت الآن قد يدفع بالبلاد لأعمال عنف جديدة .. ويجادلون بأن البلاد لا تزال منقسمة بشدة بين الفصائل المسلحة التي من المرجح أن ترفض أي فوز لخصومها في الانتخابات“.

ترشح سيف القذافي

واعتبرت الوكالة الأمريكية أن ”وجود بعض الشخصيات الأكثر استقطابًا في السباق – بما في ذلك سيف الإسلام القذافي – يجعل الأمر أكثر إثارة للانفجار .. حيث أعلن ما يقرب 100 شخص ترشيحاتهم، لكن مفوضية الانتخابات لم تعلن عن القائمة النهائية للمرشحين بسبب الخلافات القانونية“.

وذكرت الوكالة: ”يقول أولئك الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات إن انعدام الثقة بين الشرق والغرب لا يزال عميقًا ومتقلبًا .. حيث ترى الأمم المتحدة أن حكومة الدبيبة لم تكن قادرة على توحيد المؤسسات الليبية .. ولا سيما الجيش، وتفكيك الميليشيات أو ضمان خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب. مشيرًا إلى أنه كان ينبغي تسوية هذه القضايا قبل الذهاب إلى الانتخابات“.

وتابعت ”ازداد الاستقطاب حول الانتخابات وأصبح أكثر سخونة بعد أن أعلن كل من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وسيف القذافي، عن ترشيحهما .. كما أثار رئيس وزراء الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ضجة عندما أعلن عن محاولته دخول السباق، لأنه تعهد عندما تولى منصبه بعدم الترشح للانتخابات“.

بادي يهدد

وأفاد شهود عيان، صباح الخميس، بأن قوات تابعة للقيادي المليشياوي المطلوب دوليًا صلاح بادي ، وأخرى من مصراتة سيطرت على مقرات الحكومة. وبحسب وسائل إعلام ليبية، فقد انسحبت قوات الحرس الرئاسي من مقراتها عند قدوم القوات المهاجمة، حيث سيطرت القوات على بعض مقرات الحكومة والمجلس الرئاسي.

وبحسب شهود العيان، تدور حالياً اشتباكات خفيفة ومتقطعة في العاصمة، حيث تسمع أصوات إطلاق النيران على فترات.

وفي وقت سابق، وجه بادي تهديداً باستخدام السلاح، والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة المقبلة.