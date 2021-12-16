المنقوش تلتقي دي مايو في روما وتبحث ملف الانتخابات

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التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الأربعاء بالعاصمة الإيطالية روما وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو .

في حين رحب دي مايو في مستهل اللقاء بوزيرة الخارجية مجددا دعم بلاده الكامل لإستقرار ليبيا ، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي المشترك وفي المجالات كافة .

وبحث الجانبان العديد من الملفات منها الإنتخابات والتعاون

في مجابهة الهجرة غير الشرعية. وفي هذا الصدد أثنى رئيس الدبلوماسية الإيطالية على جهود حكومة الوحدة الوطنية وماحققته من إستقرار. وكذلك جهودها لإنجاح العملية الانتخابية.

وبخصوص ملف “الهجرة غير الشرعية أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلاده وكذلك الإتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهتها لهذه الظاهرة .

ومن جهتها جددت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التأكيد على أن حل هذه القضية يكمن في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في دول المصدر. وعدم الإكتفاء بعلاجها في دول العبور إضافة إلى الدعم التقني والفني وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود “.

من جانب أخر استنكر موظفي ودبلوماسي ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمنطقة الشرقية ما وقع عليهم من ظلم بسبب القرارات المجحفة من قبل رئيس حكومة الوحدة، على حد قولهم.

في حين جاء ذلك في بيان استنكار ضد اعتماد وزارة الخارجية القائمة النهائية لأسبقية الإيفاد حتى نهاية يونيو 2017.

واستنكر البيان، ما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس القوائم الأسبقية للإيفاد للخارج. وما تضمنته من اقصاء المدرجين بالقرار رقم 400 لسنة 2019.

في حين جاء في البيان، اطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، “نستهجن ونستنكر بأشد العبارات. ما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس. القوائم الأسبقية للإيفاد للخارج. وما تضمنته من اقصاء المدرجين بالقرار رقم 400 لسنة 2019”.