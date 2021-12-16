تأخر توريد الكتاب المدرسي.. على طاولة النائب العام

أخبار ليبيا 24

قال نائب مدير مركز المناهج التعليمية، محمود الوندي، أن “النائب العام فتح تحقيقًا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي”.

وأوضح الوندي أنه تم استدعائه من قبل مكتب النائب العام؛ للتحقق فيما يُتداول عبر وسائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب المدرسي

وأرجع تأخر الكتاب المدرسي إلى تجريد المركز من صلاحياته.

مشيرا أنه تم إحالة صلاحية توريد الكتاب إلى وزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التخطيط.

الوندي تابع: “حتى لو أعيد الاختصاص للمركز، فمن الصعب أن يُورّد الكتب في فترة قريبة، إلا إذا تدخلت الحكومة”.

وأكد الوندي أن المتوفر في مخازن الكتاب المدرسي من السنوات السابقة لا يفي إلا بـ 10% من الاحتياج.