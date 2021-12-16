العريبي: ليبيا تحتاج دائما إلى دعم دولة إسلامية كبيرة مثل تركيا

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قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب عيسى العريبي إن ليبيا تحتاج دائما إلى دعم دولة إسلامية كبيرة مثل تركيا.

وأضاف العريبي خلال لقائه رئيس لجنة الطاقة التركي ضياء ألطن يلدز. من المستحيل أن ننسى دعم تركيا لمسيرة ثورة فبراير، أو دعم الرئيس أردوغان لبنغازي والثوار حين زارها.

وتابع رئيس اللجنة :”نرغب أن تعمل تركيا في ليبيا في مجال النفط والغاز الطبيعي والطاقات الكهربائية”.

ومن جهته، أكد يلدز عن ثقته باستمرار علاقات التعاون بين برلماني ومؤسسات البلدين، مشيراً إلى العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد رئيس لجنة الطاقة التركي وقوف بلاده إلى جانب ليبيا دائماً ومنحها الأولوية للحفاظ على حقوق الليبيين.

وبحث وفد مجلس النواب الليبي الذي يزور تركيا هذه الأيام سبل عودة الشركات التركية للعمل في المنطقة الشرقية، وفقا للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

حيث جاء ذلك في لقاء مع رئيس لجنة الصناعة بمجلس الأمة التركي، زيا التوني الدز، وبحث اللقاء سبل عودة الشركات التركية المتعاقدة في مجالات النفط والكهرباء.