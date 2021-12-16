في أنقرة.. وفد النواب يبحث عودة الشركات التركية

16 ديسمبر، 2021 9:05 م
9
وفد البرلمان الليبي في تركيا
وفد البرلمان الليبي في تركيا

أخبار ليبيا 24

بحث وفد مجلس النواب الليبي الذي يزور تركيا هذه الأيام سبل عودة الشركات التركية للعمل في المنطقة الشرقية، وفقا للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

حيث جاء ذلك في لقاء مع رئيس لجنة الصناعة بمجلس الأمة التركي، زيا التوني الدز.

وبحث اللقاء سبل عودة الشركات التركية المتعاقدة في مجالات النفط والكهرباء.

وضم الوفد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي.

ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، يوسف العقوري، وعضوي المجلس سالم قنان وزياد دغيم.

وكان قد بحث رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري أمس الأربعاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأزمة الليبية ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

 

16 ديسمبر، 2021 9:05 م
9

مقالات ذات صلة

وفد البرلمان الليبي في تركيا

العريبي: ليبيا تحتاج دائما إلى دعم دولة إسلامية كبيرة مثل تركيا

16 ديسمبر، 2021 10:05 م
مسعود جدي

بشكل سلمي.. “مسعود جدي” يسلم المقرات والآليات للجيش الوطني

16 ديسمبر، 2021 9:51 م
الكتاب المدرسي

تأخر توريد الكتاب المدرسي.. على طاولة النائب العام

16 ديسمبر، 2021 9:31 م

مجددا دعم الولايات المتحدة للانتخابات.. نورلاند يلتقي السايح في تونس

16 ديسمبر، 2021 9:10 م
زر الذهاب إلى الأعلى