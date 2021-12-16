أحمد سلامة شاب من البيضاء اختار الموت دفاعا عن بلاده ضد الإرهابيين

أخبار ليبيا24

لم يرض أحمد سلامة عبدالجليل وغيره من أبناء هذا الوطن بأن تبقى بلادهم رهينة للجماعات الإرهابية، التي مارست أبشع الأساليب الإجرامية ضد الليبيين في شتى بقاع البلاد.

وعلى غرار الآلاف من الشباب تقدّم أحمد الصفوف من أجل قتال تلك الجماعات التي أرادت السيطرة على البلاد. وقاتل أحمد ضمن إحدى القوات المساندة للجيش الوطني. ويعود تاريخ استشهاده إلى نحو ست سنوات.

مقابلة مع والد أحمد سلامة

وفي مقابلة، مع أخبار ليبيا24، أخبرنا سلامة عبدالجليل سعيد عن ابنه الشهيد أحمد من سكان مدينة البيضاء.

ويقول الوالد، إن أحمد هو أحد أفراد الشرطة القضائية بمنطقة قرنادة جنوبي البيضاء، وكان قد التحق بداية عملية الكرامة بكتيبة اللواء سالم رحيل لقتال الجماعات الإرهابية.

ويضيف أن ابنه (22 عاما) التحق رفقة شقيقه مصعب بالجيش الوطني من أجل الدفاع عن الوطن والعرض والشرف.

وأردف الوالد، أن أحمد لم يكن ليرضى بأن يقف مكتوف الأيدي، وهو يسمع يرى كيف يمارس الإرهابيين أساليبهم الإجرامية من قتل واغتيال وقطع للرؤوس ضد أبناء وطنه.

ويواصل سلامة، بعد التحاقهما بالكتيبة التحقا بساحات القتال في بنغازي ضد الإرهابيين واستمروا في القتال إلى أن استشهد أحمد يوم 31 مارس 2015 في منطقة سيدي فرج جنوبي بنغازي.

جبهة سيدي فرج

وكانت جبهة سيدي فرج إحدى الجبهات، التي كان يقاتل فيها الجيش الوطني ضد مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع جماعة أنصار الشريعة، وكذلك تنظيم داعش الإرهابي.

وكان أحمد من بين الليبيين الذين اختاروا الموت دفاعا عن بلادهم على أن يكونوا تحت وطأة تنظيمات إرهابية دخيلة تحمل معتقدات ضالة.

وقد استطاع الجيش، بعد قتال طويل في 10 نوفمبر 2015، السيطرة على معسكر الدفاع الجوي في سيدي فرج في بنغازي. وكان المعسكر يعد أكبر نقاط تمركز الجماعات الإرهابية في بنغازي.

نصرة الوطن

ويضيف سلامة، “لم يكن أحمد طامحًا للمال وإنما كان طامحًا لنصرة وطنه ضد هؤلاء الإرهابيين”. ويواصل سلامة، في ذلك اليوم من شهر مارس 2015 أبلغت بأن أحمد تعرض لإصابة مباشرة في الصدر. ونقل على إثرها للمستشفى، لكن سرعان ما وصلني نبأ استشهاده.

كما تحدث الوالد عن ابنه “كان أحمد حسن السيرة والسلوك، وكان خاتمًا للقرآن”. ويتابع، وصل جثمانه إلى البيضاء في نفس يوم استشهاده وجرى دفنه بعد صلاة العصر.

وبعد، ثلاث سنوات استشهد فيها المئات من الأبطال من أمثال أحمد وغيره. حرر الجيش الوطني بتلاحم الليبيين معه بنغازي من قبضة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها “داعش”.