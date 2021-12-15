كورونا يضرب صفوف الملكي مجددا

15 ديسمبر، 2021 6:35 م
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"لوكا مودريتش” و”مارسيلو"
"لوكا مودريتش” و”مارسيلو"

أخبار ليبيا 24

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، إصابة الثنائي” لوكا مودريتش” و”مارسيلو” بفيروس كورونا المستجد.

النادي الملكي، قال في بيان، إن “اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يغيب اللاعبان عن مواجهة قادش المقبلة في الدوري الإسباني.

يشار إلى أن “مودريتش” من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بينما يشارك مارسيلو على فترات.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع نظيره قادش، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 18 لليغا.

15 ديسمبر، 2021 6:35 م
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