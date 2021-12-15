عميد بلدية طبرق يبحث مع القطاعات تعيين 17 ألف باحث عن عمل

أخبارليبيا24- خاص

بحث عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الأربعاء يبحث مع القطاعات تعيين 17 ألف باحث عن عمل.

وناقش بالخطابية مع مدير مكتب القوى العاملة ومسؤولي القطاعات آخر الإجراءات الخاصة بتعيين 17066 مواطن من طبرق وضواحيها.

وطالب عميد بلدية طبرق مدير مكتب القوى العاملة جاسم ارحيم عدد من الإجراءات التي طلبتها لجنة الإفراجات في وزارة العمل والتأهيل بالحكومة.

وأكد بوالخطابية على مدراء القطاعات ضرورة إنهاء الإجراءات المطلوبة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح عميد البلدية لعدد كبير من المعينين بأن البلدية ستسعى جاهدة في التواصل مع الوزارات المختصة لإنهاء الافراجات عن رواتبهم المتأخرة منذ عام 2017.

يشار إلى أن الباحثين عن عمل صدر فيهم قرار تعيين منذ عام 2017. في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعات والثقافة والمواصلات ولم يتقاضوا مرتباتهم حتى الآن.