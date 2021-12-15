ديوان المحاسبة بطرابلس يُجمد حسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
أخبار ليبيا 24
أصدر ديوان المحاسبة بطرابلس قرارا يقضي بتجميد حسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي والمفروضة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (1300) لسنة 2018م.
وأجاز قرار الديوان رقم (777) لسنة 2021 استثناء التجميد إحالة القيم المتبقية بحسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن ينفذ من الجهات المختصة من تاريخ صدوره.
وجاء القرار ممهورا بتوقيع رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، علاء الدين المسلاتي.