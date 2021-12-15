داخلية النواب تدعو السلطات الليبية إعلان عدم إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر

15 ديسمبر، 2021 2:21 م
7
رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري
رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري

أخبارليبيا24

دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري اليوم الأربعاء. السلطات الليبية الإعلان بعدم إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر.

وقال الحراري :”أدعو السلطات الليبية وأبرزها مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي. بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر”.

وأبدى رئيس اللجنة استغرابه وأسفه من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص بالرغم من وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات.

ودعا الحراري رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الجانب الفني.

وأضاف بأن رئيس الوزراء ووزير الداخلية مطالبان بالإقرار بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية.

وأكد أن ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل.

وشدد على وزير الداخلية أن يوضح بأن الوزارة غير قادرة حاليا على تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها .

ولفت رئيس اللجنة إلى أن بعثة الأمم المتحدة دورها تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي.

وطالب الحراري البعثة الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما.

وأشار إلى أن إصرار البعثة على خلق أجسام سياسية موازية والتعامل معها وتجاوزها لمجلس النواب المنتخب هو ما زاد الأزمة تعقيدا. إضافة لتجاوز المسار الديمقراطي.

وطالب البعثة أيضًا بنشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشى التي تم منحها لبعض أعضاء لجنة الحوار السياسي.

وشدد على أنه من حق الشعب الليبي أن يعلم بكل مستجدات العملية الانتخابية وألا يتم تضليله وتغييب الحقائق عنه.

ودعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الليبي وتقديم كل عون لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

15 ديسمبر، 2021 2:21 م
7

مقالات ذات صلة

السايح والصغير

المفوضية تسلم التقرير النهائي حول الطعون الانتخابية إلى لجنة مجلس النواب

15 ديسمبر، 2021 2:43 م
تويوتا

“تويوتا” كامري 2022 محدثة بمزيد من الراحة والرفاهية

15 ديسمبر، 2021 1:29 م
ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة بطرابلس يُجمد حسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي

15 ديسمبر، 2021 12:27 م
ستيفاني وليامز

وليامز تؤكد على أهمية نزاهة واستقلال القضاء

15 ديسمبر، 2021 11:23 ص
زر الذهاب إلى الأعلى