داخلية النواب تدعو السلطات الليبية إعلان عدم إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر

أخبارليبيا24

دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري اليوم الأربعاء. السلطات الليبية الإعلان بعدم إمكانية تنظيم الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر.

وقال الحراري :”أدعو السلطات الليبية وأبرزها مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي. بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر”.

وأبدى رئيس اللجنة استغرابه وأسفه من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص بالرغم من وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات.

ودعا الحراري رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الجانب الفني.

وأضاف بأن رئيس الوزراء ووزير الداخلية مطالبان بالإقرار بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية.

وأكد أن ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل.

وشدد على وزير الداخلية أن يوضح بأن الوزارة غير قادرة حاليا على تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها .

ولفت رئيس اللجنة إلى أن بعثة الأمم المتحدة دورها تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي.

وطالب الحراري البعثة الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما.

وأشار إلى أن إصرار البعثة على خلق أجسام سياسية موازية والتعامل معها وتجاوزها لمجلس النواب المنتخب هو ما زاد الأزمة تعقيدا. إضافة لتجاوز المسار الديمقراطي.

وطالب البعثة أيضًا بنشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشى التي تم منحها لبعض أعضاء لجنة الحوار السياسي.

وشدد على أنه من حق الشعب الليبي أن يعلم بكل مستجدات العملية الانتخابية وألا يتم تضليله وتغييب الحقائق عنه.

ودعا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الليبي وتقديم كل عون لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.