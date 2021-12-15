“تويوتا” كامري 2022 محدثة بمزيد من الراحة والرفاهية

أخبار ليبيا 24

لم تكن شركة “تويوتا” بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد لهذه السيارة؛ إذ إنها أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى، ولا تزال السيارة رقم واحد مبيعًا للركاب للعام العشرين على التوالي.

كانت رقم واحد في الولايات المتحدة

كانت السيارة رقم واحد في الولايات المتحدة بشكل عام لبعض الوقت، ولكن هذا التاج أخذته جنون كروس أوفر.

حيث تقدم الآن 18 توليفة بين مجموعة نقل الحركة وتصميم القيادة، وهذا هو مستوى بورشه باناميرا المفضل.

بالنسبة لعام 2022، وهو وقت طويل قليلاً بالنسبة لدورة متوسطة، تكتسب سيارة السيدان المنتشرة في كل مكان لونًا جديدًا بلونين ولون قياسي جديد.

وأيضا بعض ميزات الراحة الإضافية مثل التحكم في المناخ القياسي في المنطقة المزدوجة والمرايا الجانبية المدفأة في طرازي LE و SE.

يُعرض أيضًا نموذج SE Nightshade Hybrid الجديد للمرة الأولى (كان متاحًا بالفعل على الطراز غير الهجين).

وتأتي مع مقابض أبواب سوداء وأغطية مرايا وهوائي زعنفة القرش وعجلات مقاس 18 بوصة.

مزايا وتصميم مقاعد جديد

في حين تأتي كامري 2022 مع شاشة تعمل باللمس مقاس 7 أو 9 بوصات، مع مجموعة برامج تشغيل متوفرة مقاس 7 بوصات.

إضافة إلى ذلك، يحصل طرازي XLE وXSE الأعلى على شاشة عرض ملونة مقاس 10 بوصات.

وتتميز المقاعد بتصميم جديد ويمكن أن تكون الحشوات من الخشب الداكن أو المعدن المنقوش.

كما أصبح نظام التحكم في المناخ ثنائي المنطقة الآن قياسيًا في طرازات البنزين ذات الأربع أسطوانات للمرة الأولى.

خيارات المحرك

وخيارات المحرك هي نفسها، مما يعني أن محرك في 6 V6 سعة 3.5 لتر ينتج 301 حصانًا، و2.5 لترًا رباعيًا بقوة 203 أحصنة.

بينما توفر المحركات الأربعة الهجينة 208 أحصنة إجماليًا.

تعد الأسعار قريبة من العام الماضي، في حدود بضع مئات من الدولارات.

يبدأ SE Nightshade من 27.535 دولارًا مع محرك رباعي الأسطوانات، بسعر 1400 دولار إضافي.

وأغلى المتغيرات هي V6 TRD بسعر 32.360 دولارًا وXLE Hybrid بسعر 32.270 دولارًا.