النويري ينفي تدخل البرلمان في السلطة القضائية

أخبارليبيا24_متابعات

قال رئيس مجلس النواب المكلّف فوزي النويري إن البرلمان لن ولم يتدخل في السلطة القضائية.

وأضاف النويري في بيان له اليوم الثلاثاء إن ما يحدث من لغط سببه أبناء السلطة القضائية أنفسهم.

ونوه إلى أن مجلس النواب عاكف على تصحيح الأوضاع بما يتوافق والقانون، نافيا إحالة القانون لأي جهة كانت.

وأشار رئيس النواب المكلف أن المؤسسة القضائية هي صمام الأمان والحصن الأخير لكل الليبيين.

ودعى كل الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية وصون المؤسسة القضائية وإبعادها عن كل المماحكات والتقاطعات السياسية.

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي في تصريحات تابعتها أخبار ليبيا 24 أنه لم يتم أبلاغه بعقد أي اجتماع للمجلس اليوم الثلاثاء.

واوضح الحافي أن ما جرى يعد مخالفًا للقانون بشكل واضح. وأن الجلسة اليوم تولاها الرئيس المعين من البرلمان دون علمه ولم يخطر بأي بلاغ رسمي بإعادة تشكيل المجلس.

وأضاف أن الآلية القانونية هي أن يتم تعميم القانون رقم 1 وتخطر به الأطراف المعنية. المتمثلة في المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء وتُحدد بعدها جلسة رسمية للتسليم والاستلام.

وشكك في آلية إصدار القانون الصادر منذ 2019 وأنه لايعلم ما هدف خروجه في هذا التوقيت.

في حين أكد تواصله مع رئيس النواب المكلف والذي بدوره أكد عدم علمه بإصدار هذا القانون.

ونوه الحافي لمواصلة مهام عمله رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا باعتباره لم يتلقى أي إخطار رسمي صادر عن الجهات المعنية.