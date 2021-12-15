الاتحاد يهزم الأهلي طرابلس في الديربي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

قاد المهاجم السنغالي الشيخ كمارا فريق الاتحاد لتحقيق الانتصار على الأهلي طرابلس في دربي العاصمة بهدف دون مقابل … على أرضية ملعب مصراتة في لقاء مؤجل من الجولة الثانية للدوري الليبي .

ولم ترتق المباراة للمستوى وجاءت متوسطة وخلت من الأداء الفني وجاء هدف الاتحاد في الدقيقة 47 بتسديدة من داخل المنطقة للسنغالي الشيخ كمارا بعد أن استغل خطأ دفاعي من عبد الله الشريف .

دخل الاتحاد بتشكيلة ضمت معاذ اللافي في حراسة المرمى، ومعتصم الصبو، وسند، وناجي دارا، والصويعي، وفريد نغوما، ومحمد خليل، وعمر بلحاج، وكوامي، ويوسف كاره، و كمارا .

وجاءت تشكيلة الأهلي طرابلس على النحو التالي محمد نشنوش، ومحمد المنير، ومنصور رزق، وأحمد التربي، وعبد الله الشريف، وبدر حسن، ومأب شكري، وطلحة رزق، وعبد الله العرفي، ومحمد الطبال، وجاك زوا .

فترة جس النبض تواصلت لأكثر من نصف ساعة، وكانت أول الفرص تسديدة قوية لطلحة رزق في الدقيقة 32 لكنها ابتعدت عن مرمى الاتحاد .

وعاد الأهلي طرابلس في الدقيقة 35 لتهديد مرمى معاذ اللافي، وتسديدة محمد الطبال تصدى لها المدافع سند الورفلي، وأبعدها بالرأس قبل أن تصل للمرمى .

الدقيقة 47 ينجح شيخ كمارا في استغلال هفوة عبد الله الشريف وسجل هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 88 تصويبة التونسي المتناني اصطدمت باللاعب محمد خليل .