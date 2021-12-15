الأهلي بنغازي يهزم دارنس ويواصل صدارة مجموعته

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نجح الأهلي بنغازي في إلحاق الهزيمة الأولى بفريق دارنس هذا الموسم اليوم الأربعاء بعد أن هزمه بهدف دون مقابل، على ملعب درنة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز .

هدف الأهلي بنغازي الوحيد جاء عن طريق التونسي هيثم الجويني من علامة الجزاء في الدقيقة 46 من الشوط الأول .

وهذا الفوز هو الخامس للأهلي بنغازي بعد خمس جولات وتلقى دارنس أول خسارة هذا الموسم .

وبهذا الفوز عزز الأهلي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد ابناء درنه عند 8 نقاط .