الأهلي بنغازي يهزم دارنس ويواصل صدارة مجموعته

15 ديسمبر، 2021 7:50 م
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الأهلي بنغازي
الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – رياضة 

نجح  الأهلي بنغازي في إلحاق الهزيمة الأولى بفريق دارنس هذا الموسم اليوم الأربعاء بعد أن هزمه بهدف دون مقابل، على ملعب درنة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز .

هدف الأهلي بنغازي الوحيد جاء عن طريق التونسي هيثم الجويني من علامة الجزاء في الدقيقة 46 من الشوط الأول .

وهذا الفوز هو الخامس للأهلي بنغازي بعد خمس جولات وتلقى دارنس أول خسارة هذا الموسم .

وبهذا الفوز عزز الأهلي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد ابناء درنه عند 8 نقاط .

15 ديسمبر، 2021 7:50 م
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