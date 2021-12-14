1445 فتاة ليبية في طبرق متزوجات من أجانب والأعداد في تزايد

14 ديسمبر، 2021 3:45 م
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جيهان العبيدي
جيهان العبيدي

أخبارليبيا24- خاص

قالت رئيس جمعية مغتربات الوطن في طبرق جيهان العبيدي اليوم الثلاثاء، إن  1445 فتاة ليبية في طبرق متزوجات من أجانب والأعداد في تزايد.

وأوضحت العبيدي في تصريح لـ”أخبارليبا24″ أن هذه الأعداد من أمساعد شرقاً وإلى عين الغزالة غرباً إلى الجغبوب جنوباً.

وأشارت رئيس الجمعية إلى أن معظم الأزواج من دول مصر وسوريا والسودان وفلسطين.

وأضافت أن  لديهم 5 متزوجات جزائريين، و4 متزوجات عراقيين و3 متزوجات من نجيريين وزوجة واحدة متزوجة من تركي.

وأكدت العبيدي أن هناك عدد  350 فتاة لديهن عقود زواج غير مسجلة ومنهن من لديها عدد 6 أطفال.

وذكرت أن أكبر المشاكل التي تواجه الزوجة الليبية المتزوجة بمصري من أبناء الصحراء الشرقية والعائدون فهن لديهن مشاكل لاتعد ولاتحصى.

وبينت رئيس الجمعية أن كل المتزوجات من أجانب ليس لديهن جواز سفر. وذلك بسبب الرقم الوطني الذي يسبقه حرف ( F ) باللاتيني رغم أننا ليبيات الأب والأم.

وتابعت العبيدي :”أطفالنا ليس لديهم أرقام وطنية، ولم نتحصل نحن الزوجات الليبيات على منحة الزوجة أو الأطفال أو حتى منحة أرباب الأسر”.

ووأضافت :”كل مايوتجهنا من مشاكل بسبب الرقم الوطني المسبوق بحرف ( F )، ننتظر في وعود رئيس مجلس الوزراء لمنح أولادنا الجنسية الليبية”.

وطالبت رئيس الجمعية الدولة بمعاملة ابنائهن مثل معاملة أبناء الليبيين من أب وأم ليبي .

14 ديسمبر، 2021 3:45 م
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