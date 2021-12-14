ما الذي جلبته معها نسخة أي أو إس الجديدة في آيفون؟

أخبار ليبيا24

أطلقت شركة آبل نسخة جديدة من أنظمة ios وقد حملت النسخة 15.2 معها في آيفون تعديلات على آلية عمل المساعد الصوتي “سيري” ومتصفح سفاري” لتسهيل البحث عبر الإنترنت. كما تضمنت ميزات جديدة لحماية الأطفال من مشاهدة المحتوى غير المرغوب فيه عبر الإنترنت.

وقد شملت النسخة الجديدة برنامج Digital Legacy الذي يسمح للمستخدم بتحديد من يمكنه الوصول إلى بيانات iCloud الخاصة به بعد وفاته.

كما أنها جلبت ميزة تساعد على عرض التطبيقات. والتي تصل إلى بيانات أجهزتهم وبيانات المايكروفونات والكاميرات فيها، والتحكم بقدرة وصول هذه التطبيقات إلى البيانات.

أطلقت شركة آبل تحديث ios15.2 بشكل رسمي للجميع وأبرز ما جاء فيه : • تقرير الخصوصية والتي تتيح لك معرفة التطبيقات التي تتبع نشاطك بشكل دقيق

• ميزة الإرث الرقمي والتي تتيح لك اختيار شخص من جهات اتصالك يستطيع الوصول لحسابك بعد وفاتك

• التحكم في عدسة الماكرو في سلسلة

الآيفون 13 pic.twitter.com/b6wjuhmbTM — םבםב 📸‏ (@mohdalhinai7) December 14, 2021

وتساعد النسخة الجديدة من iOS مستخدم الهاتف في معرفة ما إن كانت إحدى مكونات هاتفه قد خضعت للاستبدال مثل الكاميرا أو البطارية أو الشاشة.

كما أنها ستمكنه من معرفة ما إذا استبدلت هذه الأجزاء بقطع غير أصلية. فمعها ستظهر هواتف iPhone XR وهواتف iPhone XS و iPhone SE فيما إذا كانت قد استبدلت البطارية.

وبالنسبة لهواتف “آيفون-11” والنسخ الأحدث منها. فستظهر للمستخدم فيما إذا كانت قد استبدلت شاشة هاتفه، في حين ستظهر لهواتف “آيفون-13” لو استبدلت الكاميرا أيضا.

ومن ضمن المميزات فإن علامة تبويب المتجر تتيح لك استعراض الأفلام وشراءها واستئجارها في مكان واحد.

كما يتضمن الإصدار الجديد تحسين خريطة المدينة في خرائط Apple بتفاصيل الطرق، مثل حارات الانعطاف والحارات الوسطية وحارات الدراجات وممرات المشاة في المدن المدعومة

ومن ضمن التحسينات التي يتضمنها هذا الإصدار على آيفون، ميزة “إخفاء بريدي الإلكتروني” متوفرة في تطبيق البريد لمشتركي iCloud+‎ لإنشاء عناوين بريد إلكتروني فريدة وعشوائية.

ويمكن لتطبيق تحديد الموقع أن يحدد موقع iPhone لمدة تصل إلى خمس ساعات عندما يكون في نمط توفير الطاقة.

كما يتيح لك تطبيق الأسهم عرض العملة لمؤشر ما ومعرفة أداء العام حتى تاريخه عند عرض المخططات.

وتتيح لك التذكيرات والملاحظات الآن حذف الوسوم أو إعادة تسميتها.