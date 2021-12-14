كأس العرب.. قطر والجزائر قمة آسيوية أفريقية بنكهة عربية

أخبار ليبيا24

تتجه الأنظار مساء يوم غد الأربعاء إلى ملعب الثمامة الذي سيحتضن مواجهة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم.

قمة آسيوية أفريقية بكأس العرب

وتعد هذه المواجهة قمة آسيوية أفريقية، حيث إن المنتخبين متوجين بآخر بطولة قارية في آسيا وأفريقيا.

وجاء تأهل الجزائر إلى نصف نهائي البطولة بعد أن تمكن من إقصاء المغرب حامل اللقب، بضربات الجزاء الترجيحية (5-3) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

بينما جاء تأهل القطر المستضيفة للبطولة بعد فوز ساحق على الإمارات بخماسية نظيفة في ملعب “البيت” المونديالي.

وسجل خماسية المنتخب القطري علي سالمين لاعب الإمارات خطأ في مرماه (6)، والمعز علي (28 من ركلة جزاء و48) وبوعلام خوخي (36 من ركلة جزاء) وعبد العزيز حاتم (44).

ألف ترليون مبروك

اليوم فرحة وطن .. فرحة قطر ..

خمسة اهداف من #قطر هزت #الأمارات في بطولة #كاس_العرب_FIFA

وكل الشكر للاعبين وادارة المنتخب على الأداء المميز والمتميز واللي فرحنا pic.twitter.com/U47ZdBy1Zk — قطر توريست (@QatarTourist) December 10, 2021

كلاسيكو أفريقي

في المقابل ستشهد البطولة كذلك مواجهة شمال أفريقية صرفة بين تونس ومصر. حيث تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 بعد تمديد المباراة. فيما استطاع منتخب تونس في إقصاء عُمان بنتيجة 2-1.

ولعب المنتخبان مباراة وحيدة في كأس العرب سابقًا انتهت لصالح مصر. بينما لعبا مباراتين في كأس أمم إفريقيا تبادلا الفوز خلالهما. وكان لتونس اليد العليا في تصفيات كأس العالم بـ6 انتصارات وتعادل وحيد فيما لم تفز مصر سوى مرتين.