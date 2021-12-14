بعد فضيحة تزوير الشهادة الجامعية لـ”دبيبة” .. نشطاء “خلو الراجل يقرأ”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب المدون حسام القماطي، بتعديل باب الطعون ليكون هناك مستوى تقاضي ثالث للنظر في الأحكام الصادرة بشأن المرشحين للرئاسة.

وكشف القماطي وجود تزوير في مستندات بعض المترشحين للرئاسة، منها أن أحد الجامعيين قدم شهادات مزورة، مؤكدا أن واقعة التزوير هي إحدى المعوقات التي تعترض عمل المفوضية.

مؤهل جامعي

وكتب القماطي على صفحته على فيسبوك “‏بناءً على قانون رقم 1 لسنة 2021م يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي “بكالوريوس – ماجستير” .. بالتالي‏ كل المترشحين لمنصب الرئيس يجب عليهم تقديم شهادات ومعادلات تثبت تحقق هذا الشرط للمفوضية العليا للانتخابات .

وأضاف المدون أن “الدبيبة وقبل ترشحة بأربعة أيام (18/11/2021) تحصل على أفاده بمعادلة مؤهل علمي لشهادة ماجستير صادرة من جامعة ريجينا بكندا في سنة 1990.

‏وأشار إلى أن هذه المعادلة خوّلت عبدالحميد من تقديم ملفه للترشح للانتخابات الرئاسية.

لم يدرس في كندا

وأوضح أن العديد من المقربين من عبدالحميد، أكدوا أنه لم يدرس البكالوريس أو الماجستير في كندا (..) وأنه في الحقيقة خريج دبلوم هندسة تطبيقية من طرابلس .. ولكن بعد الاطلاع على الشهادة المرفقة قررنا أن نتأكد من صحتها والتواصل مع جامعة ريجينا الكندية.

وكشف أنه تمت مراسلة جامعة ريجينا الكندية أكثر من ايميل للاستفسار عن صحة الشهادة .. وهل تحصل عبد الحميد الدبيبة على درجة الماجستير في هندسة المدنية وكان الرد قاطع من قبل الجامعة (..) الدبيبة لم يدرس قط في الجامعة ولم يتحصل على شهادة منها.

خلو الراجل يقرأ

وتابع المدون القماطي أن ‏ الجامعة أرسلت لنا رد عن طريق مكتب رئيسها تأكيد أن شهادة عبد الحميد الدبيبة غير صحيحة و لا يوجد لها أي سجل.

وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي هاشتاق خاص بالدبيبة بعنوان “#خلو_الراجل_يقرأ” في إشارة للدبيبة الذي لم يتحصل على أي شهادة جامعية .

رد الدبيبة

ورد المرشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة، على الاتهامات الموجهة إليه بشأن التشكيك في مؤهلاته وشهاداته العلمية ودراسته الجامعية.

وقال الدبيبة، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”أتعرض لحملة تشويه واسعة خلال هذه الأيام، وصلت إلى التشكيك في المستوى التعليمي، ودراستي الجامعية والعليا“.

و أرفق الدبيبة تدوينته بصورة لشهاداته .. قائلا: ”اليوم ننشر لكم شهادتَي التخرج البكالوريوس والماجستير في مجال الهندسة المدنية من جامعة ريجينا الكندية“.

رسالة إلى ويليامز

وفي وقت سابق، نشر الإعلامي أحمد السنوسي، رسالة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بخصوص المؤهل العلمي للدبيبة.

وجاء في الرسالة، أن الدبيبة قدّم إلى ملتقى الحوار سيرة ذاتية موقعة بخط يده بتاريخ 25 يناير الماضي (..) أشار فيها إلى مؤهلين علميين دون أن يقدم نسخة منها .. وهما: بكالوريوس من جامعة تورنتو في كندا عام 1989، وماجستير من الجامعة نفسها عام 1992 .. إضافة إلى دبلوم هندسة تطبيقية من طرابلس عام 1981.

لا وجود لاسم الدبيبة

وأشارت الرسالة الموجهة إلى ويليامز، إلى أنه بالبحث من خلال الموقع الرسمي لسجلات جامعة تورنتو في قسم الهندسة المدنية وبتاريخ ميلاده تظهر أنه لا وجود لاسم الدبيبة في سجلاتها لا في البكالوريوس ولا في الماجستير ، موضحا أنها تمت مراعاة استخدام ألقابه الثلاثة في البحث وتاريخين لميلاده، الأول هو 5 يناير 1959 كما هو مدون في جواز سفره الليبي وسيرته الذاتية، والثاني 13 فبراير 1959، كما هو مدون في سيرته على موقع ويكيبيديا .

وأضافت الرسالة، أن هناك تضاربا غير منطقي ما بين المؤهلات العلمية التي قدمها لملتقى الحوار والذي قدمه للمفوضية العليا للانتخابات (..) وهو ماجستير من جامعة ريجينا سنة 1992، وأن الدبيبة لم يقدم حتى الآن إلى أي جهة صورة من شهاداته المزعومة سواء من جامعة تورنتو أو ريجينا .. بما في ذلك البعثة، مبينة أنه لا وجود لاسمه في سجلات جامعة تورنتو أو ريجينا.

ضمان الجودة

وتابعت: يشترط ملتقى الحوار أن يكون المرشح حاملا شهادة بكالوريوس، ولم يثبت حتى الآن أن الدبيبة حامل لهذا المؤهل، وفق الرسالة نفسها.

وأوصت الرسالة، بضرورة الحصول على صورة من شهادة تخرجه في ريجينا (ماجستير) وشهادة تخرجه في جامعة تورنتو (بكالوريوس)، وضرورة التأكد من صحة النسخ الأصلية من الشهادات، وضرورة التأكد من صحة عرض ملف المعادلة في الاجتماع العاشر لمركز ضمان الجودة، خاصة مع ورود معلومات من مصادر في المركز أن ملفه لم يعرض في الاجتماع المشار إليه.