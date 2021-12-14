طبي سبها يستقبل قتيلين و7 جرحى جراء اشتباكات فجر الثلاثاء

14 ديسمبر، 2021 2:20 م
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الجيش الليبي
الجيش الليبي

أخبارليبيا24- خاص

قال مصدر طبي بمركز سبها الطبي اليوم الثلاثاء إن المركز تسلم قتيلين وسبعة جرحى جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة فجرًا.

وأوضح المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن أحد القتلى مدني وليس مسلح، وقتل جراء إصابته بعيار ناري أودى بحياته.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد اثنين من الجريحى أيضاً مدنيين وتلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة وغادروا المستشفى، جراء إصابتهم بشظايا مقذوف.

وأكد مصدر عسكري رفيع باندلاع اشتباكات مسلحة فجر اليوم الثلاثاء في مدينة سبها بين وحدات تابعة للجيش الوطني ومجموعة مسلحة تتبع حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المصدر إن الكتيبة 116 التي يقودها المدعو مسعود الجدي. حاولت الهجوم على مواقع وتمركزات للجيش الوطني في مدينة سبها بشكل مباغت.

وأضاف المصدر العسكري أن ”قوات الجيش تمكنت من دحر الهجوم، بعد اشتباك مسلح استمر زهاء الساعتين“.

14 ديسمبر، 2021 2:20 م
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