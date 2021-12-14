مخاطبة الحافي.. وليامز: لن نتهاون مع والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية

أخبار ليبيا 24

‏أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، خلال لقائها مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد الحافي، أن الأمم المتحدة لن تتهاون مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية.

وجاء ذلك في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، أشارت من خلالها أن اللقاء عقد بمقر المحكمة العليا بطرابلس.

وأشارت وليامز أنه تم خلال اللقاء التأكيد على الأهمية الحاسمة للحفاظ على وحدة القضاء واستقلاليته.

وذلك بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات.