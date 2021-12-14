خلال لقاء الحافي..المنفي: لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات بشكل متزامن

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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وشدد المنفي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد الحافي على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة.

وناقش المنفي والحافي الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية.

واستعرض الجانبان بمقر المحكمة العليا في طرابلس عدد من الموضوعات المهمة الأخرى.