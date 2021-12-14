المشري يلتقي وليامز ويؤكد حدوث انسداد سياسي

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التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الثلاثاء، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز بالعاصمة طرابلس.

وأكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة تنبأ مسبقاً بحالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية.

وقال “أن السبب فيما وصلنا إليه من انسداد هي القوانين المعيبة التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب”.

وتابع أن القوانين وافقت عليها مفوضية الانتخابات التي حاولت تطبيقها. والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس.

ونوه أن المخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق على قوانين انتخابية.

وبحث وزير الداخلية خالد مازن اليوم الثلاثاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني وليامز. ملف الاستحقاق الانتخابي القادم وما يواجهه من صعوبات وتهديدات.

واستعرض مازن خلال الاجتماع النقاط الرئيسية للخطة التي وضعتها الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات والتي استعرضت في شهر سبتمبر الماضي أمام حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولي.

في حين أوضح الوزير بأن الوزارة مستمرة في أداء مهامها لإرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا.

ونوه بأن ما يحصل من أحداث أمنية تعتبر تشويش على دور وزارة الداخلية و تهديد لاستقرار البلاد .

كما تطرق الوزير خلال الاجتماع على تأسيس الغرفة الرئيسية للانتخابات والغرف الفرعية التابعة لها والبالغ عددها (25) غرفة، ودورها في حماية وتأمين العملية الانتخابية.

في حين أثنت ستيفاني على الدور الفعال الذي تقوم به الوزارة وأكدت على التواصل مع الأمم المتحدة لأجل إقامة الانتخابات.