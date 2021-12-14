المجلس الرئاسي يبحث مع الحداد مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية

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بحث، المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، أوضاع الوحدات العسكرية، وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال المجلس الرئاسي، إن الرئيس محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني ناقشا مع الحداد العديد من القضايا التي تهم الجانب العسكري، وفي مقدمتها وضع آليات واضحة لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف أن الاجتماع تناول الإسراع في بناء جيش موحد، بعيدا عن كل التجاذبات السياسية، ودعم جهود قيام الدولة المدنية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

وأشاد المجلس الرئاسي بلقاء الحداد مع الفريق عبد الرازق الناظوري، والمرافقين لهما، من أبناء المؤسسة العسكرية.

وكان الحداد قد التقى مع القائد العام للقوات المسلحة المكلف عبدالرازق الناظوري يوم السبت الماضي بمدينة سرت.

وأضاف أن اللقاء يعد خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية. لتكون صمام أمان الوطن، وأمل جديد على طريق مشروع بناء الدولة.

وذكر المجلس أنه بحث مع الحداد ملف تأمين الحدود، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، ووضع خطط شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة في كل أرجاء البلاد.

لقاء الناظوري مع الحداد

وكان الناظوري قد أكد عقب لقائه الأول في سرت مع الحداد على أن توحيد المؤسسة العسكرية سيتحقق عن قريب دون أي تدخل خارجي.

وقال الناظوري، في تسجيل مصور، إن كل وجهات النظر في اجتماع اليوم في سرت كانت متقاربة. ولفت إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ستكون حاضرة في الاجتماعات المقبلة. وقال، “سوف تكون هناك اجتماعات متتالية من دون أي تدخل أجنبي”.

وأكد الناظوري، على أن الجيش الوطني لا يعترض على تأسيس دولة مدنية في ليبيا وسرعة إنجازها. كما أكد أن العسكريين بعيدين كل البعد أن الخلافات السياسية الحاصلة الآن.

وقال، “نحن بعيدون عن كل الخلافات والتجاذبات السياسية بين الأحزاب. القوات المسلحة ستكون داعما للدولة ومحافظة على الوطن والدستور”.

وأضاف الناظوري، “لن نتدخل في بناء الدولة المدنية ولن نعطي بظهورنا كذلك للمدنيين للعب بالمؤسسة العسكرية وحرمانها من الإمكانيات”. وتابع، “نريد أن نحمي على حدودنا وحماية دول الجوار والتي هي معنية كذلك بعدم التدخل في شؤوننا”.