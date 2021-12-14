الكهرباء توضح أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن مدن وقرى الجبل الأخضر

أخبارليبيا24

أوضحت الشركة العامة للكهرباء أسباب انقطاع التيار الكهربائي عن مدن وقرى الجبل الأخضر. ردًا على الكثير من الشكاوى والبلاغات من معاناة أهالي تلك المدن والقرى جراء انقطاع الكهرباء.

وأكدت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذه الأزمة تمتد منذ زمن ليس بالقصير وخاصةً في فصل الشتاء. حيث يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية في هذا الفصل من العام لشدة البرودة بهذه المنطقة.

وأشارت إلى أن زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية لغرض التدفئة تدفع بالشركة اللجوء لعمليات طرح الأحمال والتي تتعدى في اليوم الواحد الخمس ساعات.

وحول هذه الأسباب تقول الشركة :”إن المنطقة تُعاني من محدودية نقل الطاقة إليها وذلك بسبب تهالك الخطوط الهوائية. وخاصةً خطوط نقل ( مراوة _ القوارشة رقم (1) و (2) جهد 220 kv )، كل دائرة تنقل ما قيمته (170م ) لكل دائرة”.

وأضافت أن الإدارات بالمنطقة الشرقية بمخاطبة مجلس إدارة الشركة والمدراء العامون بطرابلس عديد المرات وبوقت كافي للقيام بالصيانة اللازمة وبضرورة اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الموضوع الهام. ولكن دون جدوى.

وأشارت إلى أنه حتى لو قامت بعمليات الصيانة الان في خطوط نقل الطاقة ( القوارشة – مرواة ) لن تنتهي للأسف معاناة أهالي مناطق الجبل الأخضر في فصل الشتاء الحالي نظراً لقصر الوقت وطول مدة عمليات الصيانة.

وأكدت أن من ضمن الأسباب كذلك عدم وجود وحدات إنتاج كبيرة مما تسبب في انخفاض ملحوظ في الجهد يصل إلى (190 kv) في فصل الشتاء هذا الانخفاض يؤدي إلى عملية طرح الأحمال بالشبكة وذلك للحفاظ على الجهد.

وأوضحت الشركة أن مصدر شبكة كهرباء الجبل هي شبكة بنغازي، وهي الأخرى تُعاني من انخفاض عام في جهد الشبكة يصل إلى (210 kv).

وأشارت إلى أن هذا الانخفاض بسبب تضرر أغلب خطوط النقل في شبكة كهرباء بنغازي بعد الحرب على الإرهاب من جهة. وتعنت مجلس الإدارة في طرابلس من جهة أخرى في الإسراع بأعمال الصيانة في الوقت المطلوب.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن من أسباب زيادة طرح الأحمال توقف جميع مشروعات دعم الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية.

وتعاني مدن ومناطق الجبل الأخضر في كل فصل شتاء من ازدياد ساعات طرح الأحمال في ظل ظروف جوية صعبة تصل إلى “الصفر” في بعض الأحيان.

وتظاهر عدد من سكان منطقة بشارة بالقرب من مدينة القبة أمس الإثنين احتجاجا على انقطاع الكهرباء وقاموا بإغلاق الطريق العام وحرق الإطارات تعبيرًا عن رفضهم لهذا الوضع.