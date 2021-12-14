مقابل وقف المحاسبات .. الغنوشي يطلب مغادرة تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، إن رئيس حركة النهضة التونسية، الغنوشي، “قدم وساطات لرئاسة الجمهورية في الأيام القليلة الماضية .. لبحث مسألة الخروج من البلاد إلى أي بلد آخر، مقابل وقف المحاسبات الخاصة بالفساد السياسي والتمويلات”.

ورأى اليحياوي بحسب “سكاي نيوز” أن “التصعيد من جانب قيادات حركة النهضة خلال الفترة الماضية. لا يعدو كونه ضغوط على مؤسسات الدولة والرئيس قيس سعيد .. للسماح للغنوشي وبعض القيادات بمغادرة البلاد .. مشيرا إلى أن “إخوان تونس على يقين تام بأنه لا عودة للبرلمان المجمد (..) ولا عودة للوراء في المشهد العام، لكنهم يواصلون الضغط من أجل الخروج الآمن”.

الخروج الآمن

وأضاف اليحياوي أن “الخروج الآمن من تونس هو محاولة لإنقاذ ما تبقى من حركة النهضة. كما أن خروج الغنوشي سيسمح لبقية القيادات بتحميله أخطاء المرحلة، وبالتالي سيسمح لهم ذلك بإعادة التموضع في الساحة التونسية” (..) لافتا إلى الإجراء باعتباره “محاولة للحصول على صك براءة للحركة، على حساب الغنوشي الذي سيكون خارج البلاد”.

وأوضح أن “الغنوشي طلب مغادرة البلاد إلى إحدى الدول العربية المتحالفة معهم، من أجل الحفاظ على الحركة قائمة في داخل البلاد، وأيضا هربا من المحاكمات التي تلاحقه بتهم الفساد والإرهاب”.

كما شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا من جانب قيادات النهضة، وصلت لتهديدات باقتحام البرلمان (..) مما أثار غضب المواطنين، الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة رفضا لدعوات الغنوشي.

تنظيم استفتاء

وقرر الرئيس التونسي، تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفق قانون انتخابي جديد.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد الإبقاء على قرار تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات جديدة.

وكان، قيس قد أعلن في وقت سابق أنه سيقر جملة من “التدابير” في الساعات المقبلة ستعود عقبها “السيادة” إلى الشعب .. وذلك في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بـ”فيسبوك” إثر اجتماعٍ وزاري ترأسه سعيد بقصر قرطاج في العاصمة تونس.

من اليأس إلى الأمل

وقال سعيد إنه سيتوجه بخطاب إلى الشّعب “يحدد المراحل القادمة حتى تتحقق آمال الشّعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل ونحن صفٌ واحد مع الشعب”.

سعيد شدد بحسب مقطع الفيديو على أن “الحريات مضمونة ونحن نعمل في وضح النهّار .. وسنوفر كل الإمكانيات للاستجابة لمطالب شبابنا وشعبنا في الشّغل وفي الحرية والكرامة”.

وأضاف الرئيس التونسي أن ذلك لا يتم بنصوص وُضعت من قبل لصوص أو أشخاص مطلوبين للعدالة بعضهم فرّ إلى الخارج .

يشار أن الرئيس التونسي دعا القضاء إلى “تطبيق القانون” على أحزاب أثبتت التقارير تلقيها تمويلات خارجية أثناء الحملة الانتخابية عام 2019”.