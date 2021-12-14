الزناتي والقيب يعتمدان سياسات التعليم الطبي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة، الاثنين، أنها اعتمدت سياسات التعليم الطبي في ليبيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع مشترك للوزير علي الزناتي، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب عقد في بنغازي.

ومن أبرز البنود التي ناقشها الاجتماع، آليات التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم بما يمكِّن أساتذة وطلبة الكليات الطبية والطبية المساعدة من ممارسة مهامهم.

وناقش أيضا منح الرخص الفنية للتعليم الطبي الخاص والعام الجامعي والتقني.

فضلًا عن قبول أعضاء هيئة التدريس بالكليات، وكذلك إدارة المستشفيات التعليمية.

وخلص الاجتماع إلى دعم مجلس التخصصات الطبية في مجال التدريب، ودعم مركز ضمان الجودة والاعتماد.

وتم خلال الاجتماع وضع معايير للقطاعين العام والخاص لتحسين الأداء وتقديم الخدمة.

بالإضافة إلى إعادة تفعيل مجلس المراقبة الصحية التعليمية، ووضع ضوابط لقبول أعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية بما يتماشى مع الشهادات العلمية الدقيقة والسريرية المهنية.

يذكر أن الاجتماع عقد بحضور رئيسي لجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب، ومستشاري وزارتي الصحة والتعليم.

وضم ورؤساء الجامعات، ومديري المستشفيات، وأساتذة مجلس التخصصات الطبية.