الحافي: لم يتم إبلاغنا بعقد اجتماع للمجلس وماجرى مخالف للقانون

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قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي في تصريحات تابعتها أخبار ليبيا 24 أنه لم يتم أبلاغه بعقد أي اجتماع للمجلس اليوم الثلاثاء.

واوضح الحافي أن ما جرى يعد مخالفًا للقانون بشكل واضح. وأن الجلسة اليوم تولاها الرئيس المعين من البرلمان دون علمه ولم يخطر بأي بلاغ رسمي بإعادة تشكيل المجلس.

وأضاف أن الآلية القانونية هي أن يتم تعميم القانون رقم 1 وتخطر به الأطراف المعنية. المتمثلة في المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء وتُحدد بعدها جلسة رسمية للتسليم والاستلام.

وشكك في آلية إصدار القانون الصادر منذ 2019 وأنه لايعلم ما هدف خروجه في هذا التوقيت.

في حين أكد تواصله مع رئيس النواب المكلف والذي بدوره أكد عدم علمه بإصدار هذا القانون.

ونوه الحافي لمواصلة مهام عمله رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا باعتباره لم يتلقى أي إخطار رسمي صادر عن الجهات المعنية.

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وشدد المنفي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد الحافي على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة.

وناقش المنفي والحافي الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية.

في حين استعرض الجانبان بمقر المحكمة العليا في طرابلس عدد من الموضوعات المهمة الأخرى.