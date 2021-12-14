أبوجناح يبحث مع العبدلي احتياجات شركة الكهرباء

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بحث، رئيس حكومة الوحدة الوطنية (المكلف) رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء السيد وئام العبدلي، احتياجات الشركة.

واطلع أبوجناح على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطات التي تحت قيد الإنشاء. كما اطلع على المشاكل التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء، ومتابعة صيانة المحولات وغرف التوزيع.

منح علاوة

واستعرض الاجتماع مقترح منح علاوة للمهندسين والفنيين بالشركة. وقالت الحكومة، إن هذا المقترح سيطرح في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تقديرا للمجهودات التي يبذلها العاملين بالشركة.

وأكد أبوجناح على دعم الحكومة لشركة الكهرباء وتذليل كافة الصعوبات التي تعرقل عملها، وتسهيل كافة الإجراءات لإبرام العقود الجديدة وتنفيذ المشاريع المتوقفة، وإجراء الصيانة اللازمة للمحطات. وشدد بالخصوص على ضرورة تكاتف الجهود لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء.

أعمال شركة الكهرباء

من جانبها أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم وصول المواد والمعدات المصنعة من شركة سيمنس الألمانية الخاصة بمشروع غرب طرابلس الاستعجالي إلى مقر المشروع.

كما ذكرت الشركة تواصل العمل بمشروع تطوير محطة الحقن 30الغازية بمحطة كهرباء مصراتة الغازية.

وقالت الشركة، إن هذا المشروع يهدف للقضاء على اختناقات تصريف الطاقة بمحطة 220ك ف شرق مصراتة (طرح الأحمال غير المبرمج). كما قالت إن من المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال خلال الأيام القريبة القادمة.

وذكرت الشركة كذلك، أن العمل على خط إجدابيا قمينس جهد 220 ك ف (المرحلة الثالثة) متواصلا. وإنها قد شرعت في البدء في أعمال سحب أسلاك على 20 برجا.