مفوضية الانتخابات تعلن تأجيل إعلان قوائم المترشحين للبرلمان لكثرة العدد

أخبار ليبيا24

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الإثنين أنها مضطرة لتأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب.

وأرجعت المفوضية السبب في بيان إلى أن عدد طلبات الترشح لمجلس النواب فاق المتوقع. ولفتت إلى أنها تعكف حاليا على مراجعة طلبات الترشح البالغ عدد 5385 طلب ترشح.

وقالت المفوضية، إنه نظراً إلى أن عدد الطلبات فاق المتوقع، فإن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول مما خطط لها.

وأضافت، أنها بهذا “الأمر سوف تضطر إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب”.

ولفتت المفوضية إلى أنها بدأت في قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في 8 نوفمبر 2021، وانتهت هذه المرحلة في السابع من هذا الشهر.

وأوضحت أنها استقبلت طلبات الترشح لمجلس النواب من 75 دائرة انتخابية. وقالت إنها بدأت منذ فترة في التدقيق بالبيانات والمعلومات بالتعاون مع جهات الاختصاص التي تشترك مع المفوضية في عملية المراجعة والوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشح. في بعض البنود الواردة بالمادة (6) من القانون المشار إليه أعلاه، في خطوة متقدمة للتأكيد على سلامة وصدقية هذه المرحلة.

وأضافت المفوضية، أنها وفي ذات الوقت تعمل على مراجعة عملية تسليم بطاقات الناخبين. والقيام بعملية المطابقة للبطاقات المستلمة وغير مستلمة، في خطوة تمهد للتواصل مع الناخبين المستلمين والتأكد من استلامهم الفعلي لها.

وأكدت أنها على حيادية وعدم انحيازها سياسيا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية. التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي.

وقالت إن هذا الأمر يتطلب تكاثف جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشعب الليبي الذي ينشد السلام والاستقرار، وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع.