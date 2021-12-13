السايح يستقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

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استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الإثنين سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى ليبيا. ميخائيل أونماخت، والوفد المرافق له وذلك بديوان مجلس المفوضية.

بحث اللقاء مستجدات العملية الانتخابية المقررة، والتطورات في المشهد السياسي وأثره على هذه الانتخابات. كما تناول اللقاء مستوى الترتيبات المنجزة من قبل المفوضية لاستكمال مراحل هذا الاستحقاق الوطني.

وأكد أونماخت على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة داعيا المفوضية إلى العمل بنفس الزخم والروح الوطنية العالية. التي سارت بها المراحل السابقة مبديا في الوقت ذاته استعداد حكومته لدعم ليبيا لعبور هذه المرحلة والوصول إلى الديمقراطية المنشودة.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف، رمضان أبوجناح، أن حكومة الوحدة ستُسلم السلطة للحكومة التي ستنتخب في 24 ديسمبر.

وشدد أبوجناح خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، على ضرورة أن يحافظ الشعب على ما تحقَّق من استقرار عبر الانتخابات.

وقال أبوجناح خلال المؤتمر الذي حضره عدد من وزراء الحكومة في طرابلس، إن “حكومة الوحدة داعمة لقيام الانتخابات في موعدها.

وأكد أبوجناح أن القضاء قال كلمته بشأن الطعون الانتخابية.

في حين أكدت وزيرة العدل، المستشارة حليمة عبدالرحمن، نجاح المرحلة الأولى من العملية الانتخابية.

وأيضا جاهزية الحكومة لمواكبة الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

في حين شددت وزيرة العدل على أن نجاح الانتخابات “سيكون تحولًا في تاريخ ليبيا ومستقبلها”.

وأشادت بالقضاء الوطني مؤكدة على نزاهته وعلى شفافية العلاقة بين المؤسسات والفصل بين السلطات ووقوفه على مسافة واحدة من المترشحين للانتخابات.