عميد بلدية طبرق يبحث توقف محطة التحلية عن العمل

أخبارليبيا24- خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الإثنين توقف محطة تحلية المياه عن العمل.

واستعرض بوالخطابية مع عدد من العاملين بالمحطة أسباب توقف المحطة عن العمل ومطالبة العاملين برواتبهم المتوقفة.

وأوضح رئيس المجلس أنه اجتمع مع وزير الموارد المائية طارق بوفليقة. وأكد أن الرواتب مستمرة وأن العاملين في المحطة يطالبون بالعمل الإضافي وعدد من المزايا المتوقفة منذ عدة أشهر.

وبحسب اتصال بوالخطابية مع بوفليقة أثناء الاجتماع، أكد أن إيقاف المحطة يتسبب في مشاكل نقص المياه بالمدينة وأن المتضرر من الإيقاف هو المواطن.

وأضاف بوفليقة أن الوزارة تسعى مع رئاسة الوزراء لحلحلة كل المشاكل التي تواجه العاملين في المحطة.

وطالب وزير الموارد المائية العاملين في المحطة بضرورة عودة المحطة للعمل كونها هي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.