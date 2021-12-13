سكان بشارة يغلقون الطريق العام احتجاجا على أزمة انقطاع الكهرباء

أخبارليبيا24

تظاهر سكان منطقة بشارة المحاذية لمدينة القبة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي ولساعات طويلة عن مدن الجبل الأخضر في درجات حرارة تقارب “الصفر”.

وقام المحتجون بإغلاق الطريق العام مطالبين بإيجاد حل لأزمة الكهرباء المتواصلة والتي زادت عن حدها تزامنًا مع درجات الحرارة المنخفضة.

ومع بداية كل فصل شتاء تنذر الكهرباء بموسم قاسي على سكان الجبل الأخضر. حيث تشهد مناطق الجبل الأخضر الذي يتميز بطقس بارد انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي.

ويأتي انقطاع التيار الكهرباء في غياب تام لوسائل التدفئة. فكل موسم شتاء يفقد سكان الجبل الأخضر عديد الأرواح بسبب اعتماد سكانه على وسائل تدفئة بدائية بسبب الاختناق أو الاحتراق.

ولم تضع الدولة ولا البلديات أي حلول لتوفير وسائل بديلة تريح المواطن. فمادة الكيروسين التي تعتبر مادة أساسية في التدفئة لسكان الجبل الاخضر لا تصل لمحطات الوقود ولا المواطن، وهي أزمة مستمرة في كل فصل شتاء.

وناشد السكان المسؤولين التدخل وإيجاد حلول سريعة لانقطاع الكهرباء قبل الدخول لذروة موسم فصل الشتاء حيث تزداد درجات الحرارة في الانخفاض ما ينبئ بمزيد من الأزمات والمشاكل.