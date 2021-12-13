خلال لقائه شوايل في بنغازي..القنصل الإيطالي يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها

أخبارليبيا24- خاص

أكد القنصل الإيطالي فى بنغازي كارلو باتوري على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها في 24 ديسمبر.

وذكر المكتب الإعلامي لـ”تيار ليبيا للجميع”. أن باتوري شدد خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الهيئة القيادية لحزب ليبيا للجميع عاشور شوايل. على احترام بنود اتفاق جنيف بشأن الاستحقاق الرئاسي والبرلماني.

وأضاف مكتب الإعلام أن القنصل الإيطالي ذكر أن إيطاليا تهتم باستقرار ليبيا ونجاح الانتخابات فيها تعزيزا للديمقراطية.

يشار إلى أن هذا اللقاء جاء بناء على مراسلة من قبل الخارجية الليبية فى بنغازى والتى أبلغت المرشح شوايل برغبة القنصل الإيطالي بهذا اللقاء.