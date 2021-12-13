بليحق يؤكد محافظة النواب على مكاسب العملية الانتخابية

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قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تصريح له على حساب المجلس باليوتيوب اليوم الأثنين. أن المجلس سيواصل تواصله مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية. من أجل المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام وإنجاحها.

وأكد بليحق أن المجلس سيواصل عقد جلساته الرسمية بشكل اعتيادي لمتابعة آخر المستجدات. عقب الجلسة التشاورية التي عقدها اليوم الإثنين بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس. برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف “فوزي النويري”.

جاء ذلك بحضور 65 نائباً. من مختلف أنحاء البلاد، لمناقشة ومتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بالإضافة إلى التطورات السياسية في البلاد، وفق البيان الصادر.

يشار إلى أن البرلمان الليبي شكل الثلاثاء الماضي لجنة نيابية للتواصل مع المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات. بهدف الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية. في حين من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس قبل عقد الجلسة المُقبلة.

وقال، الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اللجنة تضم اللجنة في عضويتها عضو عن اللجنة التشريعية والدستورية. بالمجلس وعضو عن لجنة الداخلية بالمجلس.

في حين تضم اللجنة، عضو عن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس وعضو عن لجنة العدل بالمجلس. إضافة إلى عضو عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس.

وعقد المجلس الثلاثاء الماضي جلسة برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه.

في حين ذكر بليحق أن المجلس ناقش تطورات العملية الانتخابية والعراقيل التي تواجهها وخلصت الجلسة اليوم إلى تشكيل لجنة للتواصل مع مفوضية الانتخابات.