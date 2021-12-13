بالعون: تأجيل الانتخابات يجب أن يكون وفقاً لتقارير الجهات المختصة

13 ديسمبر، 2021 2:27 م
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عضو مجلس النواب أسمهان بالعون
عضو مجلس النواب أسمهان بالعون

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون إن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا من عدمة، يجب أن يكون وفقاً لتقارير الجهات المختصة.

وأوضحت بالعون في تصريح لـ”أخبارليييا24″ اليوم الإثنين، أن تقرير تأجيل الانتخابات من عدمه يجب أن يكون من وزارة الداخلية وجهاز الأمن القومي. وجهاز المخابرات العامة.

وأكدت عضو مجلس النواب أنه على رأس هذه الأجهزة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأضافت ، أن الانتخابات هي من ضمن العمليات التشريعية ” اجتماعية وقانونية وسياسية”، وهي منظومة متكاملة وليس لجهة بعينها.

وأشارت إلى أنهم كبرلمان ليبي قدموا كل التشريعات والاستحقاقات المنوطة بهم. وعلى الجهات  المعنية التحلي بالشجاعة والوضوح أمام الشعب الليبي.

13 ديسمبر، 2021 2:27 م
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