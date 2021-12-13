انفوجرافيك | أبرز ما جاء في كلمة الناظوري عقب لقائه مع الحداد بشأن توحيد المؤسسة العسكرية

أخبار ليبيا24

اجتمع السبت الماضي القائد العام للقوات المسلحة (المكلف) الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في سرت، مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد.

وناقش الطرفات خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، والتي لاقت ترحيبا من قبل المجلس الرئاسي الليبي. كما لقت ترحيبا من قبل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وعقب اللقاء، أكد الناظوري، أن توحيد المؤسسة سيتحقق عن قريب من دون أي تدخل خارجي. ولفت إلى إن كل وجهات النظر في اجتماعه مع الحداد كانت متقاربة.

الناظوري، قال في تسجيل مصور، إن اجتماع متتالية ستعقد بالخصوص وستكون اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حاضرة في الاجتماعات.

وأضاف الناظوري، “نحن ننتظر لجنة (5+5) للانضمام لاجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية وسوف تكون هناك اجتماعات متتالية من دون أي تدخل أجنبي”.

الرئاسي يشيد بلقاء الناظوري والحداد

وأشاد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، باللقاء بين الناظوري والحداد. حيث اعتبره رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بأنه خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

بدوره أشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، ودعا كافة الضباط والجنود إلى الالتفاف حول قيادات القوات المسلحة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

ووصف الكوني اللقاء بين الناظوري والحداد بالتاريخي. كما أنه الخطوة الأهم حتى الآن باتجاه توحيد المؤسسة والوطن ككل.

كما اعتبر النائب عبدالله اللافي اللقاء بأنه “خطوة نحو مشروع بناء الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد”.

وقال اللافي إن هذا اللقاء يعتبر خطوة لبناء مشروع الدولة الليبية الجديدة وجيشها الموحد، الذي يتولى حمايتها. وثمّن كل الجهود من أجل تحقيق ذلك.

ترحيب أممي

من جانبها رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باللقاء. وقالت في بيان الأحد إنها ترحب ترحيبا حارا بالاجتماع الذي عقد يوم السبت 11 ديسمبر، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري في سرت.

وشجعت البعثة جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة، نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.