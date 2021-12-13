خلال لقائها النويري.. وليامز تؤكد على ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة للانتخابات

أخبار ليبيا 24

‏بحث رئيس مجلس النواب المُكلف، فوزي النويري، اليوم الاثنين، مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان نشره المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بحث اللقاء الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة في مقدمتها السياسية والأمنية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بفرع المجلس في طرابلس التأكيد على ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.

وذلك بالعمل على جميع المسارات السياسي والدستوري والأمني بشكل متوازي لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتناول اللقاء ما يمكن أن تُقدمه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأيضا دورها في تهيئة المناخ لإقامة انتخابات نزيهة ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.