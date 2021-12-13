خلال لقائها النويري.. وليامز تؤكد على ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة للانتخابات

13 ديسمبر، 2021 9:52 م
6

أخبار ليبيا 24

‏بحث رئيس مجلس النواب المُكلف، فوزي النويري، اليوم الاثنين، مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز تطورات الأوضاع  في ليبيا.

وبحسب بيان نشره المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بحث اللقاء الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة في مقدمتها السياسية والأمنية.

 وتم خلال اللقاء الذي عقد بفرع المجلس في طرابلس التأكيد على ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.

  وذلك بالعمل على جميع المسارات السياسي والدستوري والأمني بشكل متوازي لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتناول اللقاء ما يمكن أن تُقدمه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وأيضا دورها في تهيئة المناخ لإقامة انتخابات نزيهة ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

13 ديسمبر، 2021 9:52 م
6

مقالات ذات صلة

أفريكا أنتليجنس

أفريكا أنتليجنس: السفيرة البريطانية لدى ليبيا تُعد خطة بديلة حال أُجلت الانتخابات

13 ديسمبر، 2021 10:41 م
المبروك سعيد محمد بوحواء

بالفيديو | أب لشهيد “ابني ضحى بروحه فداءً للوطن وقد اشتقت إليه”

13 ديسمبر، 2021 10:12 م
المرأة

استطلاع | هل يؤيد الليبيون أن تمثلهم المرأة في البرلمان؟

13 ديسمبر، 2021 8:55 م

بليحق يؤكد محافظة النواب على مكاسب العملية الانتخابية

13 ديسمبر، 2021 7:50 م
زر الذهاب إلى الأعلى