المنفي يلتقي مع وليامز ويؤكد حرص المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز.

وقال المجلس الرئاسي إن المنفي ووليامز بحثا آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وترتيبات إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأضاف أن المنفي أعرب عن ترحيبه بالمستشارة، متمنيا لها التوفيق في آداء مهمتها، ومواصلة جهودها السابقة في دعم المسار السياسي، وفقاً لخارطة طريق الحوار السياسي الليبي.

المنفي يبحث مع وليامز الوضع الليبي

وذكر المجلس أنهما استعرضا جهود البعثة الأممية في تنسيق الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وعبور المرحلة الانتقالية بسلام. وكذلك العراقيل التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية.

وقال المجلس الرئاسي إن المنفي أكد حرص المجلس الرئاسي الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية.

وأضاف كما أنه جدد الدعم الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني. ولفت المجلس الرئاسي إلى أن المنفي تطرق خلال اللقاء مع وليامز إلى مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وكل المؤسسات الأخرى. كما أنه تطرق إلى إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس من أجل إعادة السلام والاستقرار للبلاد.

ونقل، المجلس الرئاسي عن وليامز تأكيدها على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي. إضافة إلى إجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية.

وأضاف المجلس، أن وليامز أشادت بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والشروع في المصالحة الوطنية، ودعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وكذلك العمل على الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وليامز.. مهمة جديدة في ليبيا

ووصلت وليامز الأحد إلى العاصمة طرابلس بعد أن تم تكليفها بمهمة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها بوصول وليامز إلى طرابلس في 12 من ديسمبر 2021. وأوضحت البعثة أن وليامز سوف تتولى المستشارة الخاصة بالتنسيق الذي وصفته بالوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لقيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة.