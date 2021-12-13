استطلاع | هل يؤيد الليبيون أن تمثلهم المرأة في البرلمان؟

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

ما زال موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار موضوعا جدليا يستحوذ اهتمام الناشطين في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، خاصة في المنطقة العربية التي تشهد حراكا سياسيا لا بل دمويا في بعض الأحيان.

الحروب تستوجب استنفار الطاقات البشرية لإرساء الاستقرار

ليبيا إحدى الدول العربية عانت عقدا من الزمان شهدت فيه حروبا عدة بين أبناء الوطن الواحد مما يستوجب استنفار كل الطاقات البشرية لإرساء الاستقرار فيها.

بما في ذلك الحاجة لدور المرأة التي شاركت في بعض التحركات والمحاولات لإنهاء حالة الفوضى في البلاد.

المرأة طبيعتها داعية أساسية للأمن والأمان

ليبيا التي ما زالت تبحث في صراع عنيف عن إمكانية إحلال السلام الذي تعد المرأة بطبيعتها داعية أساسية له.

علما بأن تلك المرأة هي التي دفعت غاليا ثمن الصراعات السياسية على حساب كرامتها وتفتت عائلتها.

كما فقدت إمكانية التأثير الفاعل في مجريات الأحداث التي تساهم في تهميشها، لا بل بتراجع كبير لدورها في ظل التطرف والتحجر الفكري.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آراء المواطنين على أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات وحقها في الترشح.

فكان السؤال: “هل أحنا كليبيين هنأيدوا فكرة أن تكون ممثلتنا في البرلمان مرأة ولا لا؟”.

آراء متباينة بين المؤيد والمعارض

رأى عدد من المشاركين أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الترشح للانتخابات البرلمانية في حين رأى عدد منهم أن ذلك حرام شرعا، وفق تعبيرهم.

أسامه الصيد يقول: ” لا يفلح قوم ولوا أمرهم لامرأة”.

كما وافقه الرأي، عبدالسلام التمتام، الذي قال: “أكيد لا؛ لأن الإسلام حرم على المرأة تولي القضاء”.

هل أصلح الرجال حال البلاد؟

من جانبها رأت، Dollicia Boshilأن البلاد وضعها سيء ولابد أن تشرك المرأة.

بدورها قالت Anbihar Alomiry: “الإسلام لم ينهى على حكم النساء”، مطالبة بعض المشاركين بفهم الدين بالطريقة الصحيحة لا أن يفسروه وفق أهوائهم.

وأكدت ذات المشاركة أن الدين الإسلامي أعطى لكل ذي حق قحه ولم يظلم لا المرأة ولا الرجل.

وأشارت أنها ترضى بتمثيل النساء لها في البرلمان قائلة: “نعم أرضا أن تكون مرأة ممثلتي في البرلمان”.

وأردفت قائلة: “ماذا استفدنا من تمثيل الرجال هل أصلحوا حال البلاد”.

من جانبهما توافقت كل من Katoja Kamaro و Riley Rehyemفي ذات الرأي مبديتين موافقتهما على تمثيل النساء لهما في البرلمان.

وأكدتا أن أي شخص يكون أهل للمسؤولية من حقه أن يترشح سواء رجل أو مرأة.

أما Rawa Mahamood رأت أن من يعترض على ترشح النساء للبرلمان عنصري، مطالبة بضرورة منحهن حقوقهن.