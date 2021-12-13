المنقوش تلتقي السفير القطري الجديد لدى ليبيا

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قدم السفير القطري الجديد خالد الدوسري ، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى ليبيا لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش. لدى استقبالها له بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الإثنين.

وأشاد السفير القطري بالجهود التى تبذلها وزيرة الخارجية في المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها .

وأعرب عن دعم بلاده لتحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا وصولا للاستحقاق الانتخابي. كما عبر عن سعي بلاده لتعزيز أواصر التعاون المثمر مع ليبيا وفي المجالات كافة وبما يحقق أهداف الشعبين الشقيقين .

ومن جهتها رحبت المنقوش بالسفير القطري متمنية له التوفيق ، مؤكدة استعداد الوزارة لمساعدته في أداء مهامه.

وطلبت الوزيرة في ختام اللقاء نقل تحياتها وتقديرها لوزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل الثاني. مثمنة جهوده المخلصة لدعم الاستقرار في ليبيا .

واستقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ووفد البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقالت الخارجية إن المنقوش رحبت بوليامز مثمنة جهودها في إنجاح العملية السياسية في ليبيا.

وذكرت الخارجية، أن المنقوش أكدت لوليامز دعم حكومة الوحدة الوطنية للعملية الانتخابية وعلى إنجاحها رغم الصعوبات. ولفت إلى أن الليبيين ينشدون الاستقرار وأن تكون ليبيا دولة ذات سيادة .

في حين قالت الخارجية، إن وليامز شددت على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات التي تأجج الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي.